Notte di violenza a Napoli: scontri tra bande, risse e spari lasciano diversi feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) risse e sparatorie fra stranieri a Napoli: cosa è successo staNotte – Una Notte di violenza a Napoli ha scosso la città, lasciando dietro di sé un bilancio di otto feriti. Durante le prime ore del 13 ottobre 2024, diverse zone della città sono state teatro di scontri violenti tra bande, con risse, accoltellamenti e persino sparatorie che hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, ma l’episodio ha gettato un’ombra sulla tranquillità della città. risse e sparatorie fra stranieri a Napoli: cinque giovani feriti Il primo episodio si è verificato intorno alle 2.20 in piazza Cavour, dove cinque ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, sono rimasti feriti durante una violenta rissa. Urbanpost.it - Notte di violenza a Napoli: scontri tra bande, risse e spari lasciano diversi feriti Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e sparatorie fra stranieri a: cosa è successo sta– Unadiha scosso la città, lasciando dietro di sé un bilancio di otto. Durante le prime ore del 13 ottobre 2024, diverse zone della città sono state teatro diviolenti tra, con, accoltellamenti e persino sparatorie che hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, ma l’episodio ha gettato un’ombra sulla tranquillità della città.e sparatorie fra stranieri a: cinque giovaniIl primo episodio si è verificato intorno alle 2.20 in piazza Cavour, dove cinque ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, sono rimastidurante una violenta rissa.

Folle notte a Napoli : 8 stranieri feriti tra risse - spari e coltellate - Alle 2. Alcuni […]. 20 i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per alcune persone ferite. È il bilancio della notte appena trascorsa. Quattro episodi diversi in città, indagano i carabinieri Risse, spari e coltellate tra cittadini stranieri nella folle notte di Napoli: quattro interventi dei carabinieri, 8 feriti in varie zone della città. (Sbircialanotizia.it)

