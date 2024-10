Non può essere reale Tragedia in casa trovata morta a 39 anni | la scoperta tremenda fatta dalla figlia

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Mamma di 39, via al processo. La storia di cui vi parliamo oggi ha avuto inizio il 7 giugno 2024. Quel terribile giorno la giovane di 19ha trovato la madre con il collo intrappolato tra la piattaforma del materasso del letto contenitore e la superficie superiore del pannello laterale della base del letto. Ora si scopre come è avvenuta questa disgrazia. Per la 39enne non c’è stato nulla da fare, èper asfissia. Sulle cause della morte il coroner ha scritto: “La vittima era china sul vano portaoggetti di un letto-contenitore in stile ottomano quando la piattaforma del materasso si è abbassata all’improvviso, intrappolandole il collo contro la superficie superiore del pannello laterale della base del letto. Non riuscendo a liberarsi, èper asfissia posizionale”.