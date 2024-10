Nations League, fischi durante inno Israele a Udine (Di lunedì 14 ottobre 2024) fischi anche al momento della stretta di mano tra i due ct, Luciano Spalletti e Ben Shimon durante l'esecuzione dell'inno israeliano si sono levati fischi da parte del pubblico presente al 'Bluenergy Stadium' di Udine per il match valido per la quarta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League tra l'Italia e Sbircialanotizia.it - Nations League, fischi durante inno Israele a Udine Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)anche al momento della stretta di mano tra i due ct, Luciano Spalletti e Ben Shimonl'esecuzione dell'israeliano si sono levatida parte del pubblico presente al 'Bluenergy Stadium' diper il match valido per la quarta giornata del gruppo 2 di Lega A ditra l'Italia e

Nations League - fischi durante inno Israele a Udine - Fischi anche al momento della stretta di mano tra i due ct, Luciano Spalletti […]. (Adnkronos) – Durante l'esecuzione dell'inno israeliano si sono levati fischi da parte del pubblico presente al 'Bluenergy Stadium' di Udine per il match valido per la quarta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League tra l'Italia e Israele. (Periodicodaily.com)

