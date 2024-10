Napoli – Intervento di Mario Giuffredi su Giovanni Di Lorenzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la trasmissione “A pranzo con Umberto Chiariello” su Radio Crc, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha discusso apertamente delle dinamiche legate al suo assistito e del suo legame con il Napoli. Le sue dichiarazioni hanno chiarito alcune questioni importanti riguardanti il futuro del calciatore, i rapporti con i club e le scelte professionali. Chiarezza sul Ruolo di Conte e i Rumors di Mercato Giuffredi ha iniziato il suo Intervento sottolineando che Antonio Conte, ex allenatore della Juventus, è sempre stato chiaro riguardo la situazione di Di Lorenzo. Contrariamente alle voci che giravano, Giuffredi ha negato di aver portato il giocatore verso la Juventus, affermando: “Se lo stavo portando alla Juventus? No, non è vero. Terzotemponapoli.com - Napoli – Intervento di Mario Giuffredi su Giovanni Di Lorenzo Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la trasmissione “A pranzo con Umberto Chiariello” su Radio Crc,, agente diDi, ha discusso apertamente delle dinamiche legate al suo assistito e del suo legame con il. Le sue dichiarazioni hanno chiarito alcune questioni importanti riguardanti il futuro del calciatore, i rapporti con i club e le scelte professionali. Chiarezza sul Ruolo di Conte e i Rumors di Mercatoha iniziato il suosottolineando che Antonio Conte, ex allenatore della Juventus, è sempre stato chiaro riguardo la situazione di Di. Contrariamente alle voci che giravano,ha negato di aver portato il giocatore verso la Juventus, affermando: “Se lo stavo portando alla Juventus? No, non è vero.

