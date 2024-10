Muoiono in un incidente al ritorno dalla partita: le vittime avevano 13, 17 e 21 anni. Indagato il papà di uno dei ragazzi morti (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di tre morti il bilancio del terribile incidente stradale che nella tarda serata di ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del Quotidianodipuglia.it - Muoiono in un incidente al ritorno dalla partita: le vittime avevano 13, 17 e 21 anni. Indagato il papà di uno dei ragazzi morti Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di treil bilancio del terribilestradale che nella tarda serata di ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alladel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo studente di 13 anni - il meccanico - il calciatore : chi erano i tre tifosi del Foggia morti nell’incidente dopo la partita. Insieme nell’ultima foto : “Road to Potenza” - Samuele Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile erano partiti per seguire la gara in Basilicata: al rientro lo schianto sulla Potenza Melfi che ha coinvolto due auto e un autobus provocando anche il ferimento di altre sette persone, di cui due giovanissimi in Rianimazione.... (Bari.repubblica.it)

Incidente dopo partita di calcio a Potenza - morti tre giovani tifosi del Foggia - (Adnkronos) – Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. Tra loro anche un 13enne, secondo le notizie finora apprese. (Webmagazine24.it)

Incidente dopo partita di calcio a Potenza - morti tre giovani tifosi del Foggia - Tra loro […]. Due delle vittime erano minorenni Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. La tragedia sulla strada per Melfi. (Sbircialanotizia.it)