Morte Baldock: il Panathinaikos rispetterà il triennale e verserà l'ingaggio ai familiari (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bel gesto da parte del Panathinaikos, che onorerà il contratto triennale firmato la scorsa estate da George Baldock. Come riportato dal 'Daily Mail', il club greco verserà interamente l'ingaggio del difensore – trovato morto la scorsa settimana nella piscina della sua abitazione, nella periferia di Atene – ai suoi familiari. Inoltre, si vocifera che il Panathinaikos stia pensando di organizzare un'amichevole di beneficienza in memoria del ragazzo per aiutare la famiglia.

