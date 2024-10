Monumento equestre al Gattamelata. La campagna diagnostica 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nell’ambito del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura 2024, in occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo Folco a Padova, sede della Soprintendenza, giovedì 17 ottobre, alle ore 16.00, si terrà una conferenza per illustare il progetto intensivo di studio e analisi diagnostica Padovaoggi.it - Monumento equestre al Gattamelata. La campagna diagnostica 2024 Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nell’ambito del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura, in occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo Folco a Padova, sede della Soprintendenza, giovedì 17 ottobre, alle ore 16.00, si terrà una conferenza per illustare il progetto intensivo di studio e analisi

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : iniziata l’ultima Classica Monumento - Si parte alle 10. 22 Corridori che in questi momenti stanno completando le operazioni al foglio firma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10. L’ultima asperità sarà quella di San Fermo della Battaglia, 5 km al 7%, prima del traguardo finale. 35 L’arrivo del campione olimpico Remco Evenepoel, uno dei pochi rivali per Pogacar. (Oasport.it)

Mondiali ciclismo Zurigo 2024 - Velo : “Dobbiamo fare monumento a Longo Borghini e Realini” - Questo il commento del ct Marco Velo: “Viste le caratteristiche del tracciato, non era lecito attendersi grandi distacchi tra gli uomini. “Ci siamo divise il lavoro, ci siamo aspettate e aiutate. Tornando agli atleti, Realini ha dichiarato: “Non sono una donna da crono, mi sembrava strano di essere convocata per un mondiale. (Sportface.it)

Parigi 2024 - si arrampica sulla Torre Eiffel : monumento evacuato - 30, con la polizia che ha iniziato a far uscire i turisti. La Torre Eiffel ha avuto un ruolo centrale nella cerimonia di apertura dei XXXIII Giochi Olimpici, ma stasera l’evento conclusivo invece si terrà nello Stade de France, a Saint-Denis, a nord della capitale. (Adnkronos) – La presenza di uno scalatore non autorizzato ha costretto le autorità francesi a chiudere la Torre Eiffel a poche ... (Seriea24.it)