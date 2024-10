Dailymilan.it - Milan, esami per Samuel Chukwueze? Le sue condizioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024)tornerà alinfortunato dal ritiro della propria nazionale: già fissati glistrumentali per l'esterno d'attacco. La data Cattive notizie in casa: si ferma. Il calciatore ha accusato un problema muscolare durante la sosta per le nazionali con la sua Nigeria. L'esterno d'attacco ha avvertito un problema al bicipite femorale nel corso della sfida contro la Libia. Il numero 21 rossonero dovrebbe tornare ao nella giornata di martedì 15 ottobre e effettuare glistrumentali del caso per capire la gravità dell'infortunio. Paulo Fonseca perde: attesa per glistrumentali del calciatore nigeriano