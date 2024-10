Secoloditalia.it - Migranti, il primo pattugliatore della Marina è partito per l’Albania. Pd e toghe alla guerra

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’asse trarosse e Pd contro i centri perin Albania è operativo più che mai. Proprio in queste ore è partita da Lampedusa la naveLibra,Militare, con a bordo i primidestinati ai centri predisposti in accordo tra i governi italiano e albanese. E proprio in questi giorni assistiamo all’attacco congiunto contro il patto siglato tra Meloni e Rama da parte delle opposizioni che si spellano le mani per applaudire i magistrati “che si preparano a far saltare il trasferimento degli immigrati in Albania”: lo scrive chiaro e tondo Fausto Carioti dalle colonne di Libero.gruppo diretto in Albania: le procedure Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto unscreening a bordo delper verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza a Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili.