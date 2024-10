Ilfoglio.it - Meno cavalli ed elettronica, la ricetta di Giacomo Agostini per una MotoGP più spettacolare

(Di lunedì 14 ottobre 2024)quando firma un autografo mette ancora il numero 15 sotto nome e cognome. Nessuno ha battuto il suo record di titoli mondiali e lui non nega che la cosa gli fa piacere: “Dicono tutti che vorrebbero raggiungermi, ma io sarei felice di tenermi il mio record ancora per un po’”. A 82 anni Mino va ancora in moto tutti i giorni. Arriva da Bergamo su due ruote e quando torna a casa e vede la gente in macchina in coda ride pure Si è innamorato della moto da ragazzino e non ha più smesso di amarla. Probabilmente corrisposto perchè se le moto potessero parlare ci racconterebbero di quanto deve esser bello essere guidate da uno come lui. Ago arriva a Milano, al Museo del Design dove le due e le quattro ruote hanno tanto da mettere in mostra, per la presentazione dell’edizione numero 110 dell’Eicma (dal 7 all’10 novembre alla Fiera di Rho).