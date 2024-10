Mara Maionchi: “Ero una studentessa ignorante, ho imparato più dalla vita che dalla scuola” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mara Maionchi, produttrice discografica di successo, si è raccontata in una lunga intervista al programma La fisica dell'amore, andata in onda su Rai2 e condotto da Vincenzo Schettini. L'articolo Mara Maionchi: “Ero una studentessa ignorante, ho imparato più dalla vita che dalla scuola” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), produttrice discografica di successo, si è raccontata in una lunga intervista al programma La fisica dell'amore, andata in onda su Rai2 e condotto da Vincenzo Schettini. L'articolo: “Ero una, hopiùche” .

Mara Maionchi : “Ero una studentessa ignorante come una talpa - ho imparato più dalla vita che dalla scuola” - Mara Maionchi, ospite del programma La fisica dell'amore, ha parlato dei tanti lavori fatti prima di diventare produttrice discografica: "A 83 anni l'idea più terribile che ho è quella di non poter più lavorare per qualsiasi motivo, questo mi fa molto dispiacere".Continua a leggere . (Fanpage.it)

MARA MAIONCHI ALLA FISICA DELL’AMORE : “A SCUOLA? ERO IGNORANTE COME UNA TALPA” - A me piace molto lavorare, adesso che sono una vecchia signora, che ho 83 anni, devo dire che l’idea più terribile che ho è quella di non poter più lavorare per qualsiasi motivo, questo mi fa molto dispiacere. . “Io – ha proseguito – ho cominciato a fare altri lavori prima della musica: lavoravo in una società che faceva impianti antincendio, poi sono passata all’anticrittogamici e poi ... (Bubinoblog)

Mara Maionchi e il talento : “Io non ne ho - ma so ascoltare. Anche i giovani” - . Si deve sempre trovare un obiettivo. È la cosa più importante per sembrare reale. Il tempo fa la sua parte per molti. Sono tante le difficoltà nel costruire il futuro e sono sempre esistite. Firenze, 12 ottobre 2024 - Un lungo applauso accoglie Mara Maionchi, la più acclamata del Next Generation Festival. (Lanazione.it)