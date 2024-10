Malore fatale, Lorena muore a 33 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lorena Di Paola è stata trovata in casa ad Azzano Decimo (Pordenone), priva di vita, dal compagno Eryon. Lascia due figli Imolaoggi.it - Malore fatale, Lorena muore a 33 anni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Di Paola è stata trovata in casa ad Azzano Decimo (Pordenone), priva di vita, dal compagno Eryon. Lascia due figli

