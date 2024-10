Luciano Cannito | porto in teatro ‘Rocky’ l’italianità non va mai a tappeto

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Una storia d’amore e di sacrificio, una storia di rispetto profondo per l’avversario, una sfida vinta pur nella cocente sconfitta. Rocky è l’uomo che cade e si rialza, viene sconfitto, ma non è un perdente, non va a. E poi quella sua italianità, nel film e nella vita di Sylvester Stallone, mi intrigava”., regista, coreografo presenta con queste parole il debutto di ‘Rocky The Musical’ (produzione di Fabrizio Di Fiore Entertainment) lo spettacolo che da Broadway arriva per la prima volta in Italia, il 18 ottobre alAlfieri di Torino e poi alBrancaccio di Roma dal 12 al 16 febbraio 2025. La regia, le coreografie, accanto a Fabrizio Prolli, e l’adattamento sono firmati dallo stesso. Protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello.