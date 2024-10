Lopinionista.it - “Lo splendore dei 72 nomi di Dio”, il libro di Emigliana Fusco

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CHIETI. Si intitola “Lodei 72di Dio” ildi, scrittrice abruzzese che coltiva vari interessi, dalle discipline esoteriche alla fisica quantistica, passando per la letteratura di genere e la fotografia. Neldiviene spiegata l’origine dei 72di Dio, il loro contenuto, l’importanza del numero 72, come questipossono essere letti ed esperiti, la loro funzione, in che modo conoscere qual è il proprio Nome di Dio e il suo insegnamento. All’interno delè inoltre disponibile un qr code contenente un file che consente di accedere al formato digitale delle carte, in modo da poter avere in mano le carte fisiche.