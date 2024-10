Libano, Netanyahu: “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni: “Inaccettabile” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non arretra in Libano e "farà tutto il necessario per vincere la guerra". Il premier Benjamin Netanyahu lo ribadisce chiaro e tondo. E davanti alle truppe Unifil che si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l'Onu a spostare i 'caschi blu' che per L'articolo Libano, Netanyahu: “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni: “Inaccettabile” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non arretra ine "farà tutto il necessario per vincere la guerra". Il premier Benjaminlo ribadisce chiaro e tondo. E davanti alle truppeche si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l'Onu a spostare i 'blu' che per L'articolo: “Via iblu”. Idf: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Libano - Netanyahu : “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni : “Inaccettabile” - Il premier Benjamin Netanyahu lo ribadisce chiaro e tondo. (Adnkronos) – Israele non arretra in Libano e "farà tutto il necessario per vincere la guerra". E davanti alle truppe Unifil che si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l'Onu a spostare i 'caschi blu' che per […]. (Periodicodaily.com)

L’ira di Meloni con Netanyahu e la frustrazione dei militari chiusi nei bunker per i raid : “Non decide lui se si va via dal Libano - ma l’Onu” - Non solo, a Netanyahu è stata anche sottolineata “l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita”. A quel punto il nervosismo che da giorni corre sull’asse Roma-Tel Aviv è diventato vera e propria irritazione, veicolata direttamente da Palazzo Chigi a Benjamin Netanyahu ed esplicitata, in maniera neanche troppo felpata, dai massimi vertici militari in diretta ... (Ilfattoquotidiano.it)

Libano - altolà di Meloni a Netanyahu : "Inaccettabili gli attacchi a Unifil" - Nel breve colloquio, i due leader hanno discusso dell'attuale situazione in Medio Oriente. Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia alla de-escalation e la necessità di garantire la sicurezza di Unifil. (Ilgiornale.it)