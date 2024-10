Lamborghini Super Trofeo Europa, il Vincenzo Sospiri Racing festeggia due vittorie (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Barcellona tre gare e tre differenti equipaggi a segno nella classe Pro, nel quinto dei sei appuntamenti del Lamborghini Super Trofeo Europa. Prima vittoria per Andrea Frassineti, che assieme a Mattia Michelotto sabato conquista il successo con la vettura del team Vincenzo Sospiri Racing Forlitoday.it - Lamborghini Super Trofeo Europa, il Vincenzo Sospiri Racing festeggia due vittorie Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Barcellona tre gare e tre differenti equipaggi a segno nella classe Pro, nel quinto dei sei appuntamenti del. Prima vittoria per Andrea Frassineti, che assieme a Mattia Michelotto sabato conquista il successo con la vettura del team

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sky Sport Motori Weekend (11 - 13 Ottobre) | SuperBike Estoril - GTWC e Lamborghini Barcellona - Si rimane nella Penisola iberica per le gare di GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo, con entrambi i campionati che si alterneranno sul circuito del Montmeló di Barcellona. 55, con Gara 1 che scatterà alle 15. . Sabato Superpole a partire dalle 11. L’avvincente stagione che vede protagonista Nicolò Bulega, secondo alle spalle del leader del campionato Toprak Razgatlioglu, parte venerdì ... (Digital-news.it)

Capelli corti e super ricci per Elettra Lamborghini : il cambio look improvviso - itPer Elettra Lamborghini, la cura della propria bellezza è una prerogativa a cui non poter rinunciare. La foto ha attirato in poche ore l’attenzione dei fan, i quali seguono con piacere le trasformazioni di Elettra Lamborghini e, a loro volta, ne vengono anche influenzati. Il caschetto riccio potrebbe, infatti, diventare un must have della nuova stagione autunnale in arrivo. (Cityrumors.it)

Al Fuori Gp anche la super Lamborghini Urus Performante della polizia di Stato - È la sesta vettura della Casa del Toro a indossare la livrea della polizia di Stato. E come le altre viene impiegata principalmente per il servizio di trasporto veloce su strada di organi, sangue e farmaci per trapianti o interventi chirurgici urgenti. Si tratta della Lamborghini Urus... (Monzatoday.it)