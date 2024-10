L’agente di Lukaku svela: «Nazionale? Le partite sono già troppe, bisogna anche riposare» (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, a margine dell’assemblea elettiva dell’Aiacs ha parlato del suo assistito e l’apporto che sta avendo nel Napoli di Antonio Conte. L’agente di Lukaku: «Nazionale? Le partite sono già troppe, bisogna anche riposare» A Tuttomercatoweb ha dichiarato in merito al tecnico e all’attaccante belga: «La storia parla chiaro: sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. E poi la tipologia di gioco, Romelu è perfetto in questo. sono partiti molto bene, il percorso è lungo e a fine stagione tireremo le somme». Intanto Lukaku ha deciso di non rispondere alla chiamata del Belgio per restare ad allenarsi a Napoli «I calciatori stanno giocando troppe partite, questi continui infortuni non sono frutto del caso o della sfortuna. Ilnapolista.it - L’agente di Lukaku svela: «Nazionale? Le partite sono già troppe, bisogna anche riposare» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)di Romelu, Federico Pastorello, a margine dell’assemblea elettiva dell’Aiacs ha parlato del suo assistito e l’apporto che sta avendo nel Napoli di Antonio Conte.di: «? Legià» A Tuttomercatoweb ha dichiarato in merito al tecnico e all’attaccante belga: «La storia parla chiaro:due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. E poi la tipologia di gioco, Romelu è perfetto in questo.partiti molto bene, il percorso è lungo e a fine stagione tireremo le somme». Intantoha deciso di non rispondere alla chiamata del Belgio per restare ad allenarsi a Napoli «I calciatori stanno giocando, questi continui infortuni nonfrutto del caso o della sfortuna.

