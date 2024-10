«La Ue mi sanziona senza fare indagini» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Parla l’ex ministro serbo Bogoljub Karic, che fu il primo capitalista jugoslavo («Tito fece una deroga»): «Giornalisti accusano di fare affari con Lukashenko ma la mia famiglia non è coinvolta in procedimenti. È questo lo stato di diritto?». Laverita.info - «La Ue mi sanziona senza fare indagini» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 14 ottobre 2024) Parla l’ex ministro serbo Bogoljub Karic, che fu il primo capitalista jugoslavo («Tito fece una deroga»): «Giornalisti accusano diaffari con Lukashenko ma la mia famiglia non è coinvolta in procedimenti. È questo lo stato di diritto?».

