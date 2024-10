La raccolta fondi per Manuel Mastrapasqua, ucciso a Rozzano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano (Milano), qualcuno ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme per aiutare la famiglia. Sveva Francesca Laurenza, l'organizzatrice dell'iniziativa che in pochi giorni ha raccolto più di 8mila euro la presenta così: "Questa raccolta fondi è in Milanotoday.it - La raccolta fondi per Manuel Mastrapasqua, ucciso a Rozzano Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l'omicidio di(Milano), qualcuno ha lanciato unasu Gofundme per aiutare la famiglia. Sveva Francesca Laurenza, l'organizzatrice dell'iniziativa che in pochi giorni ha raccolto più di 8mila euro la presenta così: "Questaè in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La raccolta fondi di Michelle Comi è stata bloccata «Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan» - Chi è Michelle Comi? L’influencer che ha chiesto soldi per rifarsi il seno Michelle Comi, 29 anni, originaria di Torino ma residente a Milano, è una figura ben conosciuta nel mondo dei social media, con una presenza forte su piattaforme come TikTok, Instagram e, soprattutto, OnlyFans. Inoltre, Michelle è recentemente stata al centro dell’attenzione mediatica per la sua relazione con ... (Donnapop.it)

Michelle Comi - bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno : «Devo capire come riattivarla» - Era convinta di avercela fatta, dando dimostrazione della fedeltà dei suoi fan che hanno versato da pochi euro fino a cifre a tre zeri per aiutarla nell’operazione di chirurgia estetica. Su TikTok e Instagram il suo video sul ban della raccolta sembra scomparso. Tra i suoi supporter c’è l’imprenditore Federico Menconi, suo grande sostenitore da sempre: «Lui ha versato tremila euro», afferma lei. (Open.online)

Michelle Comi - GoFoundMe banna la sua raccolta fondi per rifarsi il seno : “Devo capire come riaprirla - pensavo di esser stata hackerata” - Come riportato dal Corriere, infatti, la sua raccolta fondi è stata letteralmente bannata dalla piattaforma per le tante critiche e segnalazioni arrivate. Poi il ringraziamento: “Sono lieta di annunciarvi che è appena finita. Lei, su questo aspetto, afferma: “La linea è sottile. E i soldi ricevuti sono stati restituiti. (Ilfattoquotidiano.it)