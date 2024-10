La Ong tedesca all'attacco ma la Meloni la zittisce così (Di lunedì 14 ottobre 2024) All'ennesimo tentativo della Sea-Watch di dettare l'agenda politica italiana, è arrivata la replica del premier: "Che scandalo un governo che lavora per fermare la tratta di esseri umani" Ilgiornale.it - La Ong tedesca all'attacco ma la Meloni la zittisce così Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) All'ennesimo tentativo della Sea-Watch di dettare l'agenda politica italiana, è arrivata la replica del premier: "Che scandalo un governo che lavora per fermare la tratta di esseri umani"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Ong tedesca all'attacco. Meloni la zittisce : "Difendiamo i confini su mandato degli italiani" - All'ennesimo tentativo della Sea-Watch di dettare l'agenda politica italiana, è arrivata la replica del premier: "Che scandalo un governo che lavora per fermare la tratta di esseri umani". (Ilgiornale.it)

Un tocco di Baviera alla Festa Unità tedesca a Roma - Per quanto riguarda il Medio Oriente, il diplomatico, che si è ormai insediato da un anno, ha sottolineato che “Germania e Italia difendono il diritto all’autodifesa di Israele” e che bisogna “fare di più per contrastare l’antisemitismo”, adoperandoci allo stesso tempo per la de-escalation e per un cessate il fuoco. (Ildenaro.it)

Alla fiera del gioco da tavola tedesca giochi uniti unica realtà meridionale a rappresentare l'Italia - C’è un po’ di Napoli alla SPIEL 2024, la fiera del Gioco di Essen, evento di riferimento mondiale per quanto riguarda il mercato del gioco da tavolo. Si tratta di Giochi Uniti, realtà partenopea leader del settore nel nostro Paese e unica realtà presente in Germania del sud Italia. La SPIEL è... (Napolitoday.it)