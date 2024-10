IA rapporto di 4 Manager | Sempre più professionisti la usano ma mancano le competenze adeguate

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale possiede un potere trasformativo che sta ridefinendo ogni aspetto della nostra società: dalla geopolitica al mercato del lavoro, dall’arte alla scienza. Tuttavia, solo l’intelligenza umana può realmente governare questa rivoluzione, guidando l’integrazione dell’AI in modo responsabile e sostenibile e affrontando con determinazione le sfide etiche che ne derivano. E’ questa la visione che traccia il percorso di analisi del VIdell’Osservatorio di 4.“Intelligenza Artificiale. Cambiamento culturale e organizzativo per imprese e: nuove traiettorie dellaialità” presentato oggi in occasione dell’apertura dell’anno accademico della Pontificia Università Antonianum. Ilrivela come oggi quasi 10.