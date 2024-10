Harris-Trump, diminuisce distanza nei sondaggi a tre settimane dal voto (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – A tre settimane dall'election day, diminuisce il vantaggio di Kamala Harris su Donald Trump a livello nazionale secondo quanto emerge da due nuovi sondaggi. Nel primo rilevamento, condotto da ABC News-Ipsos poll, il 50% dei probabili elettori afferma che voterà per la democratica e il 48% per il repubblicano. Il mese scorso lo stesso Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – A tredall'election day,il vantaggio di Kamalasu Donalda livello nazionale secondo quanto emerge da due nuovi. Nel primo rilevamento, condotto da ABC News-Ipsos poll, il 50% dei probabili elettori afferma che voterà per la democratica e il 48% per il repubblicano. Il mese scorso lo stesso

