Guardiola racconta il primo incontro surreale con Carlo Mazzone: “Quello è il mio allenatore?” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La prima volta che Guardiola ha incontrato Mazzone era in tribuna e ha assistito alla corsa sotto la curva che ha fatto la storia: "Quando mi ha conosciuto ha detto che non mi voleva" Fanpage.it - Guardiola racconta il primo incontro surreale con Carlo Mazzone: “Quello è il mio allenatore?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La prima volta cheha incontratoera in tribuna e ha assistito alla corsa sotto la curva che ha fatto la storia: "Quando mi ha conosciuto ha detto che non mi voleva"

Guardiola ricorda Mazzone : “Mi disse che non mi voleva - poi mi è stato vicino nei momenti importanti. Aveva un’ironia incredibile” - “Lui era un allenatore dei vecchi tempi, l’ironia che aveva era incredibile”. . E lui rispose: ‘Aò, famolo giocare, diamogli un biscottino'”. “Quando mi ha visto per la prima volta mi ha detto che lui non mi voleva, ma poi mi è stato vicino nei momenti importanti”: un rapporto speciale e coltivato nel corso del tempo. (Ilfattoquotidiano.it)

Baggio : “Guardiola? Era allenatore in campo - trofei meritati. Mazzone aveva paura dei cani : quando portai il mio…”|Primapagina - CANTANTE PREFERITO – “Ascolto Zucchero, i Modà, e tanti altri… Non saprei dirtene uno in particolare”. Tutto quello che ha fatto lo merita. com: Roberto Baggio ha parlato a “Che Tempo Che Fa”. Sono sicuro che lo direbbe qualunque compagno che ha giocato con noi”. 2024-10-13 21:31:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM. (Justcalcio.com)

Calcio : Guardiola "Mazzone maestro - Baggio? Immagino il suo prime..." - "Futuro? Ancora non ho deciso. In Champions eviterei il Barcellona" ROMA - "E' un piacere essere in Italia". Per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, l'intervista a "Che tempo che fa", trasmissione in onda su NOVE, è l'occasione per ritornare in un Paese che gli è rimasto nel cuore dopo l' . (Ilgiornaleditalia.it)