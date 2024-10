Giancarlo Esposito premiato a Roma: sono fiero delle mie origini (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (askanews) – Protagonista di serie di successo come “Breaking Bad”, regista e produttore, Giancarlo Esposito è stato premiato dal Centro Studi Americani di Roma con il premio PAIR – Prize for American-Italian Relation. “È molto bello avere un Centro di Studi Americani a Roma in Italia – ha detto Esposito ad askanews – e significa molto per me perché è un onore per la mie origini e per tutto ciò che sono. Sento che ogni volta che ricevi un premio per avere un rapporto con un Paese o per quello di artistico che crei, è una cosa bellissima. Quindi lo prendo molto sul serio e ne sono molto grato”. Il premio è un riconoscimento per personalità che si sono distinte a livello socio-culturale, in particolare per i rapporti tra Italia e Stati Uniti. E abbiamo chiesto all’attore se si sentiva anche ambasciatore di italianità. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ott. (askanews) – Protagonista di serie di successo come “Breaking Bad”, regista e produttore,è statodal Centro Studi Americani dicon il premio PAIR – Prize for American-Italian Relation. “È molto bello avere un Centro di Studi Americani ain Italia – ha dettoad askanews – e significa molto per me perché è un onore per la miee per tutto ciò che. Sento che ogni volta che ricevi un premio per avere un rapporto con un Paese o per quello di artistico che crei, è una cosa bellissima. Quindi lo prendo molto sul serio e nemolto grato”. Il premio è un riconoscimento per personalità che sidistinte a livello socio-culturale, in particolare per i rapporti tra Italia e Stati Uniti. E abbiamo chiesto all’attore se si sentiva anche ambasciatore di italianità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’America di ieri - oggi e domani. Intervista all’attore Giancarlo Esposito - E questa è una cosa orribile. E penso che gli europei guardino alla politica americana in questi giorni come a una specie di barzelletta. È un modo sbagliato di vivere. E non riusciamo nemmeno a formarci una nostra opinione. Credo che attraverseremo un periodo difficile, anche se i Democratici tornano in pista, prima di rimettere le cose in ordine. (Formiche.net)

Giancarlo Esposito - per tutti Gus Fring di ‘Breaking Bad’ : “Giro il mondo - ma io mi sento italiano” – Video - (Adnkronos) – Gus Fring di ‘Breaking Bad’, le origini italiane e il mondo di oggi raccontato in ‘Megalopolis’ di Francis Ford Coppola (dal 16 ottobre nelle sale). . Ne abbiamo parlato con l’attore Giancarlo Esposito, a Roma per ricevere il Premio ‘PAIR – Prize for American-Italian Relation’, il riconoscimento che il Centro Studi Americani consegna a una personalità che si è distinta per aver ... (Dailyshowmagazine.com)

La star di ‘Breaking Bad’ Giancarlo Esposito : “Non vorrei interpretare nessun altro se non Gus Fring” - L’attore sulle elezioni Usa: "È importante votare, se tutti dicessero no non esisterebbero dittatori" Giancarlo Esposito è abituato ad essere il cattivo di turno. È diventato popolare recitando nella serie 'Breaking Bad' nel ruolo di Gustavo ‘Gus’ Fring, boss della metanfetamina e proprietario della catena di fast food ‘Los Pollos Hermanos’, […]. (Sbircialanotizia.it)