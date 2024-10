Finanziamento per demolire le opere abusive, Nocera presenta domanda (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il “Bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive” (pubblicato in GU n.158 del 08/07/2024). Proverà ad approfittarne anche il Comune di Nocera Inferiore, che con la Salernotoday.it - Finanziamento per demolire le opere abusive, Nocera presenta domanda Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il “Bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle” (pubblicato in GU n.158 del 08/07/2024). Proverà ad approfittarne anche il Comune diInferiore, che con la

