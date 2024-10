Fano, scontro auto-bici, coinvolti due ultraottantenni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fano, 14 ottobre 2024 - scontro auto-bici tra due ultraottantenni, sulle strisce pedonali, all'altezza del semaforo di viale XII Settembre. Il ciclista è stato trasportato al Pronto soccorso del Santa Croce. L'auto coinvolta è una Fiat Panda, condotta da un 82enne, che era regolarmente ferma al semaforo all'inizio di viale XII Settembre. Quando è scattato il verde l'auto è ripartita (direzione monte-mare) ma proprio in quel momento sopraggiungeva il ciclista, anche lui ultraottantenne che stava attraversando la strada (direzione nord-sud). Ovviamente il ciclista è finito a terra e, seppure vigile e reattivo, è stato trasferito all'ospedale cittadino. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Ilrestodelcarlino.it - Fano, scontro auto-bici, coinvolti due ultraottantenni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 -tra due, sulle strisce pedonali, all'altezza del semaforo di viale XII Settembre. Il ciclista è stato trasportato al Pronto soccorso del Santa Croce. L'coinvolta è una Fiat Panda, condotta da un 82enne, che era regolarmente ferma al semaforo all'inizio di viale XII Settembre. Quando è scattato il verde l'è ripartita (direzione monte-mare) ma proprio in quel momento sopraggiungeva il ciclista, anche lui ultraottantenne che stava attraversando la strada (direzione nord-sud). Ovviamente il ciclista è finito a terra e, seppure vigile e reattivo, è stato trasferito all'ospedale cittadino. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro frontale tra due auto a Faloppio : Stefano Pianelli - 86 anni - non ce l’ha fatta - I rilievi sono stati fatti dai carabinieri, che ora stabiliranno quale dei due conducenti ha causato lo scontro. 45 in via Mulini a Faloppio. Faloppio (Como), 13 ottobre 2024 – In ospedale era arrivato in condizioni drammatiche, dopo lo scontro frontale tra l’auto su cui viaggiava e un’altra che arrivava dalla direzione opposta, avvenuto questa mattina alle 9. (Ilgiorno.it)

AEW WrestleDream : I Young Bucks trionfano in un epico scontro contro i Private Party - La telecamera si è spesso soffermata su Stokely Hathaway a bordo ring, visibilmente irritato dopo che i Private Party avevano recentemente rifiutato la sua offerta di diventare il loro manager. Tornati sul ring, Matt e Zay hanno ripreso la loro battaglia, con Matt che ha sferrato un calcio alla testa prima di eseguire un cutter dalla corda superiore per un conteggio di due. (Zonawrestling.net)

Amadeus e Stefano De Martino - scontro a distanza : ecco com’è andato il primo duello di ascolti - C. Canale5: Paperissima Sprint ha raccolto 2. Sebbene Affari Tuoi abbia dominato la serata, il risultato di Amadeus è incoraggiante per una rete come il Nove, che sta ancora espandendosi e affermando il proprio posto nel panorama televisivo italiano. Dopo aver lasciato la Rai, Amadeus ha intrapreso una nuova avventura su Warner Bros. (Urbanpost.it)