Esondazioni, al via il nuovo sistema di allerta per i quartieri a rischio (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDa oggi, lunedì 14 ottobre, il Comune di Bologna avvia la campagna di raccolta dati nei quartieri Savena, Borgo Reno e Navile, con l'obiettivo di implementare un nuovo sistema di allerta per situazioni di emergenza legate ai fiumi omonimi. Bolognatoday.it - Esondazioni, al via il nuovo sistema di allerta per i quartieri a rischio Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYDa oggi, lunedì 14 ottobre, il Comune di Bologna avvia la campagna di raccolta dati neiSavena, Borgo Reno e Navile, con l'obiettivo di implementare undiper situazioni di emergenza legate ai fiumi omonimi.

