Tpi.it - Eros Ramazzotti, l’ex fidanzata Dalila Gelsomino rompe il silenzio: “Sono stati mesi di grande dolore”

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ildiile parla per la prima volta della rottura con il cantante. In una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, ha confermato la fine della relazione conscrivendo: “die di interminabiledove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo”. La giovane spiega di voler far chiarezza per rispetto delle persone “coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo tempo” aggiungendo: “Io ednon eravamo più felici insieme”.