Energia, Pichetto: allineare le accise (Di lunedì 14 ottobre 2024) 11.00 Il disallineamento fra le accise di di benzina e diesel "fa parte del lungo elenco di sussidi ambientalmente dannosi e deve essere pareggiato, sennò siamo in infrazione europea. Su questo vedremo di riuscire a trovare una soluzione, perché comunque costa al bilancio dello Stato.Vale qualche miliardo". Così il ministro Ambiente e sicurezza energetica, Pichetto su Radio 24. "Ci sono anche altri sussidi ambientalmente dannosi", ha detto il ministro, secondo cui "tutto ciò che è Iva al 4% e riguarda il fossile è dannoso".

