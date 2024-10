Docente con interdizione da lavoro post partum, non può svolgere funzione di collaboratrice scolastica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una Docente presentava all’Ispettorato Territoriale del lavoro domanda di interdizione dal lavoro post partum, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b) e c) del d. lgs. n. 151/2001, fino al 7° mese dal parto (periodo di tutela massimo previsto dall’art. 6 dello stesso testo legislativo), ma la domanda veniva respinta. L'articolo Docente con interdizione da lavoro post partum, non può svolgere funzione di collaboratrice scolastica . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unapresentava all’Ispettorato Territoriale deldomanda didal, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. b) e c) del d. lgs. n. 151/2001, fino al 7° mese dal parto (periodo di tutela massimo previsto dall’art. 6 dello stesso testo legislativo), ma la domanda veniva respinta. L'articoloconda, non puòdi

