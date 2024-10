Divieto di avvicinamento per tre persone coinvolte in rissa violenta ad Avellino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le indagini dei Carabinieri hanno rivelato un’aggressione unilaterale legata a dissapori familiari I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione alla misura cautelaredel Divieto di avvicinamento alle parti offese emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura della Repubblica a carico di tre persone di Avellino. I fatti risalgono alla sera del 10 settembre scorso quando i Carabinieri di Avellino sono intervenuti nei pressi di un noto locale di ristorazione del centro ove era stata segnalata una violenta rissa che vedeva circa 30 persone partecipanti. Puntomagazine.it - Divieto di avvicinamento per tre persone coinvolte in rissa violenta ad Avellino Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le indagini dei Carabinieri hanno rivelato un’aggressione unilaterale legata a dissapori familiari I Carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione alla misura cautelaredeldialle parti offese emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica a carico di tredi. I fatti risalgono alla sera del 10 settembre scorso quando i Carabinieri disono intervenuti nei pressi di un noto locale di ristorazione del centro ove era stata segnalata unache vedeva circa 30partecipanti.

