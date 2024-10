Diecimila euro per fare arrivare i parenti in Italia, ma li bloccano in aeroporto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una coppia di 30 e 40 anni, entrambi di origini ecuadoriane, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Rossiglione per truffa in concorso. A dare il via alle indagini è stata la querela sporta dalla vittima, amica dei due.La donna aveva chiesto aiuto alla coppia per gestire il Genovatoday.it - Diecimila euro per fare arrivare i parenti in Italia, ma li bloccano in aeroporto Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una coppia di 30 e 40 anni, entrambi di origini ecuadoriane, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Rossiglione per truffa in concorso. A dare il via alle indagini è stata la querela sporta dalla vittima, amica dei due.La donna aveva chiesto aiuto alla coppia per gestire il

Diecimila euro per fare arrivare i parenti in Italia, ma li bloccano in aeroporto - La donna aveva chiesto aiuto alla coppia per gestire il ricongiungimento in Italia di alcuni suoi parenti. Per questo aveva versato all'uomo, titolare di un'agenzia di viaggi di Sampierdarena, ... (genovatoday.it)

