Delitto di Via Poma c’è il nome di una testimone fantasma | Questa donna era con Simonetta il giorno dell’omicidio ha firmato l’entrata ma non l’uscita

C'era una donna, dipendente di Aiag, il 7 agosto del 1990, nell'appartamento in via Poma a Roma dove fu brutalmente assassinata Simonetta Cesaroni. Era con lei negli uffici dell'ente morale che gestisce gli Ostelli per la gioventù dove Simonetta fu uccisa nel suo ultimo giorno di lavoro che però fu anche l'ultimo per lei in assoluto. Il suo nome è sui fogli presenza con cui i dipendenti registravano ingresso e uscita dagli uffici. Quei fogli, lo ricordiamo, scomparvero dagli atti ma un'impiegata di Aiag li fotocopiò per consegnarli al papà di Simonetta, Claudio Cesaroni.

Via Poma - caso riaperto : spuntano una lista segreta - un “buco” e una collega di Simonetta Cesaroni… - Di certo è singolare il fatto che non sia mai stato sentito dagli inquirenti, anche solo come persona informata dei fatti”. Quei fogli sono stati ritrovati e portati all’autorità giudiziaria che il prossimo 19 novembre dovrà decidere se archiviare l’inchiesta. Lo scoop è di “Repubblica“, ma molte notizie arrivano da una precedente inchiesta di un giornalista, mai prese troppo sul serio dalla ... (Secoloditalia.it)

Delitto di Via Poma - il documento che mette nei guai la collega di Simonetta Cesaroni - Nel frattempo, il 19 novembre, la procura deciderà se archiviare o meno le ultime indagini relative al caso di via Poma. Paola Cesaroni, sorella di Simonetta, ha recentemente parlato dopo oltre dieci anni di silenzio: “Era qualcuno che sapeva che mia sorella si trovava in quell’ambiente”, ha dichiarato in un’intervista a Quarto Grado riferendosi all’assassino. (Thesocialpost.it)

Omicidio di via Poma : c’è il nome di una donna che potrebbe conoscere il killer di Simonetta Cesaroni - C'è una donna che potrebbe essere stata in ufficio con Simonetta Cesaroni il giorno in cui è stata uccisa. Negò di conoscere la ragazza: eppure il suo nome compare tra i presenti in quell'ufficio in cui la ventenne fu trovata priva di vita.Continua a leggere . (Fanpage.it)