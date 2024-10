Dalila Gelsomino: “Con Eros Ramazzotti storia finita. Non eravamo più felici” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti si sono lasciati. Ma adesso è lei che vuole dire la sua sulla fine della Dalila Gelsomino: “Con Eros Ramazzotti storia finita. Non eravamo più felici” su Perizona.it Perizona.it - Dalila Gelsomino: “Con Eros Ramazzotti storia finita. Non eravamo più felici” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)edsi sono lasciati. Ma adesso è lei che vuole dire la sua sulla fine della: “Con. Nonpiù” su Perizona.it

Eros Ramazzotti - l’ex fidanzata Dalila Gelsomino rompe il silenzio : “Sono stati mesi di grande dolore” - “Ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare” scrive ancora Dalila, che poi aggiunge: “Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro e autentico verso l’uomo dietro al personaggio”. La giovane spiega di voler far chiarezza per rispetto delle persone “coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo ... (Tpi.it)

Dalila Gelsomino rompe il silenzio dopo la rottura con Eros Ramazzotti: "Non sono stata protetta da chi avrebbe dovuto farlo"

L'ex compagna del cantante, infine, ha concluso con una riflessione sulla morbosità del gossip: Infine, a questo mondo mediatico fatto di interessarsi alla vita altrui con ossessione continua dico: Ci sono momenti nella vita che sono enormemente dolorosi e difficili. La vita reale è fatta di realtà, non di idee e stereotipi, torniamo coi piedi sul pianeta terra.

Dalila Gelsomino sulla rottura da Eros Ramazzotti : “La mia dignità non è stata protetta - ero infelice” - Dalila Gelsomino parla della fine della storia con Eros Ramazzotti. Con alcune IG story si sfoga contro chi ha provato a invadere la sua privacy, poi spiega: "Non eravamo più felici insieme. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze".Continua a leggere . (Fanpage.it)