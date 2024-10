Secoloditalia.it - Da Schlein chiacchiere in libertà sui posti letto universitari. Bernini: “Le do un affettuoso consiglio: si documenti”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Botta e risposta a distanza tra il ministro dell’Università Anna Mariaed Elly. La segretaria Pd, a margine degli Stati generali dell’Università di Bologna, ha sostenuto che il governo “non sta facendo nulla” per l’edilizia studentesca pubblica. “Vorrei dare a Ellyunsuggerimento. Quello di documentarsi prima di parlare. È un metodo consolidato per chi tiene alla serietà”, ha replicato, informando la segretaria dem del fatto che il governo ha messo soldi e semplificazione sui bandi, ma “i sindaci del Pd non stanno partecipando”.