Ilgiorno.it - Contromano sulla Pedemontana: sanzione revocata

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Como, 14 ottobre 2024 - Il 10 giugno scorso, alla guida della sua auto, aveva percorsoun tratto di autostrada, confusa dal navigatore che l’aveva indirizzata verso lo svincolo in direzione sbagliata. Una infrazione gravissima per la quale la donna, una comasca di 61 anni, era andata incontro alla revoca della patente e al fermo amministrativo per tre mesi della sua auto, come disposto dal verbale che le era arrivato dalla polizia stradale di Como. Ma ora, a causa dell’assenza di un cartello, il giudice ha accolto il ricorso presentato dal suo legale, Pier Mario Vimercati, e ha annullato tutti i provvedimenti. La sua identificazione era stata possibile grazie alle telecamere presenti lungo l’autostrada. La norma prevede che tali dispositivi siano utilizzabili a condizione che “sia data informazione agli automobilisti”.