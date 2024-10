Conti bancari, Foti denuncia il silenzio della sinistra: “Gravi attacchi” (Di lunedì 14 ottobre 2024) "E se i ruoli fossero stati invertiti? Se fosse stato un esponente della sinistra a subire attacchi simili, saremmo stati inondati da cortei sindacali e manifestazioni di piazza", ha poi aggiunto L'articolo Conti bancari, Foti denuncia il silenzio della sinistra: “Gravi attacchi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Conti bancari, Foti denuncia il silenzio della sinistra: “Gravi attacchi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "E se i ruoli fossero stati invertiti? Se fosse stato un esponentea subiresimili, saremmo stati inondati da cortei sindacali e manifestazioni di piazza", ha poi aggiunto L'articoloil: “” proviene da Il Difforme.

"Ho agito per curiosità. Chiedo scusa a tutti". Parla l'uomo che spiava i conti bancari di migliaia di clienti - Inoltre, "aziende da me seguite nel corso degli anni su altre piazze, a volte mi hanno richiesto delle informazioni relative alla loro posizione, che mi hanno portato a fare degli inquiry e da me comunque sempre invitati a fare riferimento al proprio gestore". AGI - Vincenzo Coviello, il 52enne ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato ad agosto e indagato dalla procura di Bari per accesso ... (Agi.it)

Il bancario Coviello che spiava i conti di politici e vip si difende : «Ho già dimenticato tutto» - Giorgia Meloni (Getty Images). E di aver anche assunto farmaci. Il 52enne di Bitonto (Bari) ha effettuato 7 mila accessi abusivi per spiare 34 politici, 43 vip e una settantina di dipendenti del gruppo bancario, tra manager e dirigenti. «I dati non sono stati né trasferiti né salvati e non sono nella maniera più assoluta tra i miei ricordi», ha inoltre aggiunto. (Lettera43.it)

Inchiesta Bari - da Meloni alla Juve : tutti i conti spiati dal bancario - Un totale di 6. Attenzionati anche ex premier come Matteo Renzi, Mario Draghi, Massimo D'Alema e Silvio Berlusconi (e figli). Il 52enne ha anche controllato i conti di colleghi, concittadini, amici, parenti e conoscenti. Tra i politici, spiccano i nomi della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Matteo Salvini, Daniela Santanchè e Guido Crosetto. (Tg24.sky.it)