Dilei.it - Consigli per vendere il proprio abito da sposa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sempre più matrimoni vengono organizzati all’insegna dell’etica e della sostenibilità. E sempre più spose decidono di mettere in vendita ildopo il fatidico sì. Le motivazioni sono molteplici, ed oltre al fattore economico, c’è senza dubbio la volontà di non piegarsi al facile consumismo e di rendere più felici anche delle future mogli che potrebbero non avere grandi disponibilità finanziarie. Tuttavia, come per tutti i settori, anche quando si sceglie di mettere in vendita ildi nozze esistono dei piccoli accorgimenti da osservare affinché l’operazione riesca nel miglior modo possibile. State valutando la possibilità di riil vostro vestito nuziale? Ecco qualcheo per voi.