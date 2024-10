Condannato a 4 anni il camionista che travolse e uccise il ciclista Davide Rebellin (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattro anni di reclusione. Questa la condanna emessa nei confronti di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, morto nel novembre del 2022 a Montebello Vicentino. L'uomo era fuggito dal luogo dell'incidente con il suo Europa.today.it - Condannato a 4 anni il camionista che travolse e uccise il ciclista Davide Rebellin Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattrodi reclusione. Questa la condanna emessa nei confronti di Wolfgang Rieke, iltedesco accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo, morto nel novembre del 2022 a Montebello Vicentino. L'uomo era fuggito dal luogo dell'incidente con il suo

