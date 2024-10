Chi sono i tre premi Nobel per l’Economia 2024 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato statunitense, Simon Johnson, britannico statunitense e James A. Robinson, britannico. Tutti e tre insegnano presso università statunitensi. E, come annunciato dall’Accademia reale svedese per le scienze, sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. Lo scorso anno il Nobel all’Economia era stato assegnato alla statunitense Claudia Goldin, per i suoi studi sul mercato del lavoro (l’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985). I tre studiosi insigniti del premio Nobel all’Economia “hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni per la prosperità di un Paese. Società con uno stato del diritto debole e i istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o miglioramenti. Formiche.net - Chi sono i tre premi Nobel per l’Economia 2024 Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilperè stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato statunitense, Simon Johnson, britannico statunitense e James A. Robinson, britannico. Tutti e tre insegnano presso università statunitensi. E, come annunciato dall’Accademia reale svedese per le scienze,statiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. Lo scorso anno ilalera stato assegnato alla statunitense Claudia Goldin, per i suoi studi sul mercato del lavoro (l’unico italiano a ricevere questa onorificenza è stato Franco Modigliani, nel 1985). I tre studiosi insigniti delal“hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni per la prosperità di un Paese. Società con uno stato del diritto debole e i istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o miglioramenti.

Nobel per l’Economia a Robinson - Acemoglu e Johnson : studi sul rapporto tra istituzioni e prosperità - Stando a quanto riportato dall’Accademia svedese delle scienze, impegnata assieme alla Banca svedese nel sostegno al premio, i tre ricercatori: ” ci hanno aiutato a comprendere le differenze di prosperità tra le nazioni” confermando: “l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un paese”. (Secoloditalia.it)

Premio nobel per l’economia a Johnson - Acemoglu e Robinson - Questa differenza di approccio ha avuto profonde ripercussioni sulle economie moderne. Al contrario, i Paesi che hanno mantenuto istituzioni estrattive – basate sullo sfruttamento e sui privilegi per pochi – sono rimasti intrappolati in una spirale di bassa crescita economica e disuguaglianza. I tre economisti hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali e politiche per la crescita ... (Thesocialpost.it)

Nobel per l’Economia - chi sono i tre vincitori - I primi vincitori furono Ragnar Frisch e Jan Tinbergen nel 1969. Robinson James A. Ha un dottorato di ricerca conseguito nel 1992 presso la London School of Economics and Political Science, Regno Unito. Simon Johnson Simon Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, Regno Unito. . Professore al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA. (Lapresse.it)