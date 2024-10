Liberoquotidiano.it - "Chi sono i complici del genocidio": scritte choc a Udine, sale la tensione prima di Italia-Israele

(Di lunedì 14 ottobre 2024)diva in scena la protesta dei Pro-Pal che sfilano acontroe striscioni indecorosi accompagnano la passerella dei centri sociali. "Noi tifiamo Palestina", "Sionisti come le SS",alcuni dei cartelli apparsi nel corteo. Ma anche sui muri della città si legge di tutto: "Regione Fvg, complice delpalestinese". Altresimilicomparse in centro, davanti a palazzo d'Aronco. Questa volta, preso di mira, il Comune di. Dura la condanna del governatore Fedriga: "Ci troviamo di fronte all'emblema dell'antisemitismo".