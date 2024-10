Anteprima24.it - Ceppaloni, successo per la II edizione della ‘Festa dei Nonni’: nominata la prima ‘Nonna Vigile’

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di sabato 12 ottobre, si è tenuta con grandela seconda“Festa dei Nonni” presso il chiostroSS Annunziata, in piazza C. Rossi. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di, ha visto una calorosa partecipazione di numerosi nonni e nonne, accompagnati dai loro nipoti, pronti a condividere momenti di gioia e celebrazione. La giornata, nata per rendere omaggio all’importanza del legame intergenerazionale che unisce nonni e nipoti, si è rivelata un’occasione speciale, arricchita da una varietà di attività coinvolgenti, capaci di intrattenere e far riflettere. Le proposte hanno spaziato dalla mostra fotografica, che ha raccontato attraverso le immagini la storia delle famiglie e del paese, al laboratorio di pasta fatta in casa, che ha riempito il chiostro del profumo delle tradizioni culinarie.