Centri migranti in Albania, opposizioni all'attacco: "Sperperato un miliardo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) opposizioni all'attacco del governo Meloni nel giorno in cui la prima nave della Marina Italiana è diretta in Albania per portare il primo gruppo di migranti nei Centri allestiti a Schengjin e Gjader. Tra le prime a puntare il dito la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Il governo di Giorgia Meloni alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per i Centri migranti in Albania, in spregio ai diritti fondamentali delle persone e alla recente sentenza europea sui rimpatri che fa scricchiolare l'intero impianto dell'accordo con l'Albania", ha dichiarato la leader Dem che ha poi aggiunto: "Potevamo usare quelle risorse per accorciare le liste di attesa o per assumere medici e infermieri.

