Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono tornati questa sera al ministero della Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri inviati dalla procura di L'articolo Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Caso Sangiuliano, carabinieri tornano al ministero: 4 ore per acquisire documenti Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sono tornati questa sera aldella Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, iinviati dalla procura di L'articoloal: 4 ore perproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Ministero della Cultura - carabinieri acquisiscono documenti per il caso. Boccia-Sangiuliano - La nomina di Spano – comunicata dal ministero della Cultura in una nota – fa seguito alla revoca a Francesco Gilioli, da parte di Giuli, dell’incarico di capo di gabinetto, avvenuta venerdì scorso, 11 ottobre, per essere "venuto a mancare il rapporto fiduciario". Ieri il neoministro Alessandro Giuli (nella foto) ha ufficializzato, in mezzo alle polemiche scatenate dall’Associazioni Pro Vita, la ... (Quotidiano.net)

