Caso Sangiuliano-Boccia, carabinieri al Mic per acquisire documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una visita mattutina e una serale: i militari avrebbero acquisito su memorie digitali file e corrispondenza da maggio a oggi Ilgiornale.it - Caso Sangiuliano-Boccia, carabinieri al Mic per acquisire documenti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una visita mattutina e una serale: i militari avrebbero acquisito su memorie digitali file e corrispondenza da maggio a oggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Caso Sangiuliano - carabinieri tornano al ministero : 4 ore per acquisire documenti - I militari sono stati ricevuti dallo staff del ministro Alessandro Giuli, il quale, ha messo a loro disposizione quanto richiesto Sono tornati questa sera al ministero della Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, i Carabinieri inviati dalla procura di Roma per acquisire carte e documenti sul caso dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e dell'imprenditrice campana Maria Rosaria […]. (Sbircialanotizia.it)

Caso Sangiuliano - carabinieri tornano al ministero : 4 ore per acquisire documenti - (Adnkronos) – Sono tornati questa sera al ministero della Cultura, a quanto apprende l'Adnkronos, i Carabinieri inviati dalla procura di Roma per acquisire carte e documenti sul caso dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano e dell'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia.  A quanto risulta all'Adnkronos, i due carabinieri, dopo la visita di questa mattina, sono tornati in via […]. (Periodicodaily.com)

Caso Boccia-Sangiuliano - carabinieri nel Ministero della Cultura : Giuli consegna cospicua documentazione - Sul caso politico che ha caratterizzato l’estate, che ha coinvolto l’ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano e l’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia, si è mossa la Procura della Repubblica di Roma. Quest’ultimo, dopo poche settimane di lavoro, ha revocato gli incarichi di Narda Frisoni, capo della segreteria del Ministro, e di Francesco Gilioli, capo di gabinetto. (Notizie.com)