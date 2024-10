Caso Puff Diddy, spuntano accuse pure per Kanye West (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il processo per Diddy è fissato per il 5 maggio spuntano di giorno in giorno nuovi retroscena inquietanti sul Caso Puff Diddy. Nelle ultime ore, Lauren Pisciotta, ex assistente di Kanye West ha accusato il rapper di abusi. Abusi che sarebbero avvenuti proprio durante le famigerate feste di Diddy. A rivelarlo il New York Post: la Prisciotta è stata assistente personale di West per oltre 10 anni, dal 2021, al 2022. I due si sarebbero incontrati in una festa e Kanye West, durante un party ordinò agli ospiti di bere. Dopo pochi dorsi la donna si sarebbe sentita stordita e il giorno dopo non in grado di ricordar nulla: “era troppo traumatizzata e disturbata per parlare della notte”. Secondo quanto emerge dagli atti del tribunale, solo prima di licenziare Pisciotta, West avrebbe raccontato che i due avrebbero avuto una sorta di “liaison” dopo che quest’ultima era stata drogata. 361magazine.com - Caso Puff Diddy, spuntano accuse pure per Kanye West Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il processo perè fissato per il 5 maggiodi giorno in giorno nuovi retroscena inquietanti sul. Nelle ultime ore, Lauren Pisciotta, ex assistente diha accusato il rapper di abusi. Abusi che sarebbero avvenuti proprio durante le famigerate feste di. A rivelarlo il New York Post: la Prisciotta è stata assistente personale diper oltre 10 anni, dal 2021, al 2022. I due si sarebbero incontrati in una festa e, durante un party ordinò agli ospiti di bere. Dopo pochi dorsi la donna si sarebbe sentita stordita e il giorno dopo non in grado di ricordar nulla: “era troppo traumatizzata e disturbata per parlare della notte”. Secondo quanto emerge dagli atti del tribunale, solo prima di licenziare Pisciotta,avrebbe raccontato che i due avrebbero avuto una sorta di “liaison” dopo che quest’ultima era stata drogata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Diddy - anche Kanye West nella bufera : l'ex assistente Lauren Pisciotta lo accusa di averla drogata e stuprata - Kanye West nella bufera dopo lo scoppio del caso Diddy. Il cantante è stato denunciato dalla ex assistente Lauren Pisciotta con l'accusa di averla drogata e abusata sessualmente... (Leggo.it)

Usa : il caso P. Diddy - tra porcherie vere e deliri complottisti - Nelle ultime settimane, vi sarà capitato di sentire il nome di P. Diddy arrestato per una serie di accuse federali, tra cui traffico sessuale... The post Usa: il caso P. Diddy, tra porcherie vere e deliri complottisti appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Caso Puff Diddy : le ultime novità dal caso - . – ha raccontato – Dicevano cose come ‘dai! Siamo solo noi, siamo solo amici, vediamo come stai‘. Intanto il legale di Diddy e lo stesso Diddy continuano a smentire. Ero spiazzata, ma non ancora nel panico, perché nei paraggi c’erano altre persone. Per molti verrà richiesto l’ergastolo, per altri si arriverà a una pena massima di 20 anni. (361magazine.com)