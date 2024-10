Ilprimatonazionale.it - Carriera alias, ovvero la rieducazione gender nelle scuole

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 11 ott – Solo pochi giorni fa Repubblica riportava positivamente sulle proprie colonne l’aumento dellee università (soprattutto in Lombardia) che consentono l’attivazione dellaper i propri studenti, elogiando questo fantomatico passo avanti nella libertà di scelta e nell’inclusività come “sviluppo della cultura del rispetto e dei diritti”. Ma in cosa consiste realmente questo tipo di provvedimento? Laaltro non è che una specifica delibera che consentirebbe la possibilità agli studenti in transizione di genere di essere chiamati con il nome d’elezione invece che con quello anagrafico all’interno della burocrazia dell’istituto.