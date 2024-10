Carambola tra tre auto sul cavalcavia: traffico in tilt tra tangenziale e San Giuseppe (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c'è pace per gli automobilisti trevigiani: dopo la mattinata di code e disagi di domenica 13 ottobre, anche nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14, la viabilità è diventata un'inferno dall'uscita della tangenziale per l'aeroporto fino al cavalcavia di San Giuseppe, sulla Noalese Trevisotoday.it - Carambola tra tre auto sul cavalcavia: traffico in tilt tra tangenziale e San Giuseppe Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non c'è pace per glimobilisti trevigiani: dopo la mattinata di code e disagi di domenica 13 ottobre, anche nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14, la viabilità è diventata un'inferno dall'uscita dellaper l'aeroporto fino aldi San, sulla Noalese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carambola tra 3 auto sul cavalcavia : traffico in tilt tra tangenziale e San Giuseppe - Non c'è pace per gli automobilisti trevigiani: dopo la mattinata di code e disagi di domenica 13 ottobre, anche nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14, la viabilità è diventata un'inferno dall'uscita della Tangenziale per l'aeroporto fino al cavalcavia di San Giuseppe, sulla Noalese... (Trevisotoday.it)