Campionati Mondiali Giovanili di Karate | tre medaglie per i salernitani

Si sono appena conclusi i Campionati Mondiali Giovanili di Karate, in scena a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre 2024. In tutto, 1.995 atleti provenienti da 113 nazioni di tutto il mondo si sono sfidati in un evento storico: l'Italia ha ospitato il grande Karate dopo sedici anni

Atletica Paralimpica - due record mondiali per Ganeshamoorthy ai Campionati Nazionali di Società e Coppa Italia lanci - htm Progamma orario – PAGINA INFO UFFICIALIhttps://fispes. 91 e fa segnare il nuovo riferimento iridato per la categoria T44. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Roma, 12 ottobre 2024 – Prima giornata all’insegna dei record alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani di Società e della Coppa ... (Ilfaroonline.it)

Jesolo - al via ai campionati mondiali giovanili di Karate Green e inclusivi - Il Comitato Olimpico gli ha riconosciuto prima la medaglia di bronzo e successivamente quell’argento per i Meriti Sportivi conseguiti. Asi Karate Veneto, fondata dal compianto Prof. Nel 2020 a Tokyo il Karate, sotto l’egida della WKF, ha partecipato per la prima volta nella storia ai giochi olimpici anche se ormai sono tanti anni che è già definito Sport Olimpico grazie all’inclusione nel ... (Puntomagazine.it)

Tutto pronto a Jesolo : dal 9 al 13 ottobre i Campionati Mondiali Giovanili di Karate Green e Inclusivi - Infatti, la WKF si pone come obiettivo quello di integrare sempre di più il mondo del parakarate e sta lavorando per costruire il settore giovanile paralimpico. L’Italia torna così ad ospitare il grande Karate dopo sedici anni dai Campionati Europei di Trieste, svoltisi nel 2008 e lo fa grazie alla FIJLKAM (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali). (Ilfaroonline.it)