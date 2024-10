Calciomercato Milan, Moncada su Jonathan David: ma la concorrenza è spietata! (Di lunedì 14 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada ha messo nel mirino Jonathan David ma c’è un problema: la concorrenza è davvero spietata. Il motivo Jonathan David-Milan, c’è un problema! Visto lo scarso rendimento di Tammy Abraham e la situazione di Luka Jovic, il nome dell’attaccante canadese è nuovamente finito nel mirino del club di via Aldo Rossi. L’attaccante classe 2000, infatti, continua a sfornare goal a profusione e la scadenza del suo contratto rappresenta un’occasione troppo ghiotta per mezza Europa. Ecco, però, che sul centravanti 24enne c’è una problematica non di poco conto. Parliamo, infatti, della concorrenza per accaparrarsi il bomber del Lille, il cui contratto scadrà a giugno del 2025. Sul giocatore in questione, tolto il Milan, ci sono anche Inter, Juventus, Barcellona, Atletico Madrid, oltre ad alcuni club di Premier League. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Moncada su Jonathan David: ma la concorrenza è spietata! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), Geoffreyha messo nel mirinoma c’è un problema: la concorrenza è davvero spietata. Il motivo, c’è un problema! Visto lo scarso rendimento di Tammy Abraham e la situazione di Luka Jovic, il nome dell’attaccante canadese è nuovamente finito nel mirino del club di via Aldo Rossi. L’attaccante classe 2000, infatti, continua a sfornare goal a profusione e la scadenza del suo contratto rappresenta un’occasione troppo ghiotta per mezza Europa. Ecco, però, che sul centravanti 24enne c’è una problematica non di poco conto. Parliamo, infatti, della concorrenza per accaparrarsi il bomber del Lille, il cui contratto scadrà a giugno del 2025. Sul giocatore in questione, tolto il, ci sono anche Inter, Juventus, Barcellona, Atletico Madrid, oltre ad alcuni club di Premier League.

DIRETTA | Le notizie del 14 ottobre : stasera torna l’Italia. Milan - riecco David - Intanto, si registrano nuovi infortuni per le squadre di Serie A dalla sosta del campionato. 08:03 14 Ottobre Genoa, possibile 'no' a Balotelli Dopo aver definito la trattativa per Gaston Pereiro, il Genoa non dovrebbe ... (Calciomercato.it)

Calciomercato Milan - non solo David : c’è anche Santiago Gimenez per il dopo Abraham - La prima stagione in Olanda è da incorniciare e in 32 presenze di campionato, Gimenez riesce a segnare 15 goal. it (@dailymilan. Calciomercato Milan, Jovic e Abraham non riescono a incidere e Moncada ha nuovamente messo nel mirino il bomber Santiago Gimenez. In quella che si è conclusa, invece, il messicano colleziona 41 presenze in tutte le competizioni e realizza ben 26 goal. (Dailymilan.it)

Prima pagina Gazzetta dello Sport : “Milan - ritorno di fiamma per David” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 14 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. (Pianetamilan.it)